Arriva la chiamata internazionale, seppur in ambito giovanile, per Valerio Vecchi

Dopo aver calcato i principali stadi di serie A, arriva anche una chiamata internazionale, seppur in ambito giovanile, per Valerio Vecchi, assistente arbitrale lametino in forza all’organico CAN A.

Scenderà in campo infatti a Lisbona nella gara Uefa tra Benfica e Liverpool, valevole per i sedicesimi di Youth League, insieme ai colleghi Davide Imperiale e Michael Fabbri.

Il Presidente Gianfranco Pujia, il Consiglio Direttivo e gli associati della seziona Aia di Lamezia Terme «tutti gioiscono insieme a Valerio per questo ulteriore, brillante traguardo».