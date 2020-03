Sambiase corsaro a Paola con le reti di Perri ed Umbaca

In Eccellenza se la Vigor Lamezia ritrova la terza posizione ed ambizioni di poter scalare ulteriormente posizioni nelle 6 gare rimaste in calendario, complice il pareggio senza reti del Sersale a Locri, ed il pareggio giunto in pieno recupero con cui la Reggiomediterranea ha evitato la sconfitta a Trebisacce, il Sambiase fa felice i propri tifosi sbancando per 2-1 il campo di Paola in una sfida molto sentita dagli ultras giallorossi. Perri ed Umbaca nel secondo tempo portano avanti la squadra di mister Fanello, Crispino nella fase finale della gara dimezza lo svantaggio.

Ritorno alla vittoria che porta Bernardi e compagni in quinta posizione, ma i 13 punti di distacco dalla seconda posizione (quindi 4 in più rispetto alla soglia minima di 9) fanno sì che ancora si debba lavorare per poter aspirare alla lotta play off.

Sabato nell’anticipo televisivo la Vigor Lamezia andrà a far visita alla Morrone, il giorno dopo la Reggiomediterranea impegnata in casa contro l’Isola Capo Rizzuto, il Sambiase attenderà al Gianni Renda la Bovalinese.

In Promozione sono 2 rigori a decidere l’1-1 della Promosport ad Acri: Terranova porta in vantaggio i padroni di casa, Morabito pareggia nella ripresa, entrambi dagli 11 metri.

Torna invece sconfitta dalla gara in casa del Real Sant’Agata la Garibaldina, che ha giocato gran parte della gara con l’uomo in meno: al 30′ del primo tempo Esposito su rigore porta avanti i padroni di casa, raddoppio a 4 minuti dal 90′ ad opera di Olami.

In classifica la squadra di Soveria Mannelli rimane in una terra di mezzo tra zona play off (-4) e zona play out (+7), mentre la compagine di mister Pacino vede allungarsi a 4 i punti di distacco dalla zona salvezza senza aver ancora vinto una partita dall’arrivo del nuovo tecnico.

Nel prossimo turno Promosport che ospiterà il Real Sant’Agata, Garibaldina che riceverà l’Amantea.