Sconfitta in rimonta per la Royal Team Lamezia in casa del Progetto Sarno

PROGETTO SARNO – ROYAL TEAM LAMEZIA 3-1

Marcatori: 1t 3’04” Primavera 09’32” Bertolini 2t 10’44” Disimino 18’55” De Maio

PROGETTO SARNO : Cimmino, De Maio, Zoppo, Forino, Mercogliano, Disimino, Pisapia, Bertolini, Vicedomini, Cepparulo, Pecoraro. Allenatore: Manco Francesco

ROYAL TEAM LAMEZIA: Radu, Corrao, Primavera, Polizzi, Moreno, Valladares, Gresia, Grandinetti, Gualberto, De Sarro, Fakaros. Allenatore: Francesco Schiavello

Arbitri: Squeglia Vincenzo di Civitavecchia e Vallecaro Tommaso di Salerno

Cronometrista: Barbato Gabriele Bruno di Castellammare di Stabia

Non porta decisamente bene il Palacoscioni alla Royal Team Lamezia che, dopo il pareggio con il Nuceria, subisce la sconfitta ad opera di un Progetto Sarno, decisamente più in palla delle lametine.

Le biancoverdi hanno completamente sbagliato l’approccio alla gara con una condotta non all’altezza delle aspettative. In queste condizioni la formazione cara al presidente Mazzocca rischia anche la posizione play off, ed il recupero delle infortunate è necessario prima che sia troppo tardi.

Primo tempo a ritmi non altissimi con la Royal che gestisce palla e crea occasioni ma ne regale altrettante per passaggi imprecisi e malintesi.

Al contrario la formazione padrona di casa, che non appena conquista palla riparte a mille e crea problemi a Moreno e compagne. Su una ripartenza Corrao è costretta al fallo e viene ammonita.

Il gol del vantaggio lametino è siglato da Primavera pescata sul secondo palo da De Sarro dopo aver saltato due avversarie in slalom.

Il pareggio delle padrone di casa non tarda, ed arriva sulla battuta di un calcio d’angolo con Bertolini che al volo trafigge Radu con un tiro potente e preciso.

Nella ripresa il tema della gara non cambia molto, la Royal come nel primo tempo tenta diverse volte di sfruttare il quinto uomo ma non c’è nulla da fare.

Le padrone di casa a metà tempo passano in vantaggio con Desimino che da una palla quasi persa dalla linea di fondo batte a rete con Radu appostata sul palo che respinge, la sfera però prende una traiettoria strana e le carambola dietro le spalle oltre la linea.

Una doccia fredda che lascia il segno perché arrivata con la formazione lametina che giocava con una in meno in quanto Corrao aveva preso il secondo giallo e di conseguenza espulsa.

Royal che cerca a testa bassa nel finale di agguantare almeno il pareggio: De Sarro si danna l’anima in mezzo alla difesa avversaria ma non c’è nulla da fare. Quinto uomo ancora in campo ed errore che dà la palla a De Maio per chiuderla: la sarnese non sbaglia e dal limite della propria area infila la porta sguarnita per il gol che in pratica chiude la contesa.