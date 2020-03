Vittoria di misura per la Vigor 1919 contro il Bivongi

Vigor 1919 vs Bivongi 1-0

Vigor 1919 Cerra, Morelli A., Gatto, De Grazia, Tarzia, Andricciola (72’ Mano), Buccinna’ (89’ Morelli G.), Calidonna (80’ Pellegrino), Scarpino, Giuggioloni (54’ Piacente), Giudice (62’ Rocca) – Lanzo, Cittadino, Monteleone, Perri. All. Torchia

Bivongi Fuda, Simonetti D., Chiodo, Franco A., Destino, Pistininzi, Franco E., Taverniti, Amkaam (85’ Primerano), Zanfino, Saadaoui (80’ Valenti) – Simonetti F., Raschella, Gallo, Minervino, Tassone, De Masi. All. Franco

Mantiene la seconda posizione nel girone C di Prima Categoria la Vigor 1919, che batte con il minimo scarto il Bivongi al Gianni Renda.

Al 2’ Buccinna’ a tu per tu con Fuda manda di un soffio a lato. Al 15’ troppo alto il tentativo di testa di Morelli A. Al 18’ cross di Giudice dalla sinistra e Tarzia insacca di testa (1-0).

Al 25’ rasoterra dalla sinistra di Buccinna’ questa volta Tarzia non riesce ad agganciare. Il Bivongi si rende pericoloso nei minuti finali del primo tempo (44’), ma è il palo che preserva il vantaggio dei padroni di casa.

Nella ripresa al 48’ cross in area di Calidonna, Scarpino a tu per tu con Fuda manda clamorosamente fuori. Al 49’ inserimento di Buccinna’ in area che serve un’ottima palla, respinta in angolo. Al 52’ il tiro a volo di Giuggioloni è facile preda di Fuda. Al 58’ Scarpino viene fermato fallosamente al limite dell’area, punizione battuta da Buccinna’ che sfiora l’incrocio.

Al 60’ bella l’intenzione di Rocca che di testa lancia in corsa Piacente, fermato fallosamente. Al 61’ viene atterrato in area Scarpino. L’arbitro concede il rigore per i padroni di casa ma Piacente dal dischetto manda fuori.

Al 71’ De Grazia spazzando sulla linea, salva un tentativo pericoloso del Bivongi. Al 77’ pericolosa punizione dal limite a favore del Bivongi, respinta dalla barriera. Al 93’ occasione per i biancoverdi ma il tentativo di tacco di Piacente su corner di Mano non va a buon fine.

Poco tempo per riposare per la Vigor 1919, che sarà impegnata mercoledì con la semifinale di coppa Calabria tra le mura domestiche contro il Villaggio Europa.

Nel girone B domenica vittoriosa per il Girifalco che batte al “Riccio” 2-1 il Real Fondo Gesù: per i padroni di casa in gol Conidi L e Conidi D, per gli ospiti gol di De Roberto.

Nello scontro ai piani alti non basta una doppietta di Martinez all’Atletico Maida, che pareggia 2-2 con la capolista Caraffa (Sulla e Bassi de Masi in rete per la prima della classe).