VIGOR LAMEZIA: Rossi, Ombrella, D’Angelo (38’st Gagliardi M), Lorecchio, Villella, De Nisi, Foderaro M, Rondinelli (40’pt Gullo), Angotti (42’st Caruso), Maio, Foderaro G.

A disp.: Mercuri, Macagnone, Polimeni, Torchia, Parisi, Costanzo.

All.: Salerno.

GALLICO CATONA: Pratticò, Lombardi (27’st Pectu), Garcia M.J (18’st Heiz), Gioia, Calarco, Marcianò, Violante, Bellè, Sabatino, Herrada, Moio (42’st Sottilotta).

A disp.: Pizzimenti, Garcia M, Carrara, Morena, Panuccio, Tortorella.

All. Condello.

ARBITRO: Cropanise di Rossano (assistenti Codispoti di Catanzaro e Aspirante di Rossano).

RETI: 24’ pt Angotti (rig), 47’pt Angotti, 48’st Foderaro G

NOTE: spettatori 400 circa. Ammoniti: Pratticò, Marcianò, Rossi. Angoli: 7-9. Rec: 3’pt e 4’st

Vittoria che vale punti e morale per la Vigor Lamezia, che batte 3-0 un Gallico Catona tutt’altro che dimesso, ed approfittando anche dei risultati dagli altri campi torna in terza posizione a -4 dalla seconda piazza.

PRIMO TEMPO

6′ dall’out di sinistra Giovanni Foderaro cerca al centro Angotti, pallone teso che finisce tra le braccia del portiere

9′ sponda di Angotti per Giovanni Foderaro, pallone che si spegne rimbalzando a lato

10′ rimessa laterale di D’Angelo, torre di testa di Angotti e Maio al volo nel cuore dell’area spara ad un metro dalla porta

21′ D’Angelo caparbio nel contrastare e recuperare palla, conquistato il fondo cross teso sul secondo palo dove Angotti di testa irrompe colpendo però di nuca con la palla che termina sopra la traversa

23′ Rondinelli si insinua in area tra Garzia e Muoio, trovando secondo l’arbitro il contrasto fallo e relativo rigore. Dagli 11 metri Angotti segna nonostante Pratticò avesse intuito l’angolo

26′ punizione dalla lunga distanza di Herrada, palla di poco a lato

29′ Sabatino si lancia su pallone lungo, De Nisi e Rossi si scontrano per proteggersi a vicenda con l’attaccante ospite che spizza di testa poco lontano dal palo più vicino

33′ Rondinelli entra bene in area e cerca sul palo opposto Angotti, Calarco in scivolata salva la porta deviando in angolo

36′ Gioia cerca il colpo di esterno da fuori area, conclusione che si spegne in curva Sud

36′ Giovanni Foderaro dalla destra cerca l’intervento in corsa di Rondinelli, girata che si spegne a fondo campo

40′ Gullo entra al posto di Rondinelli, fermatosi per problemi muscolari

44′ Giovanni Foderaro timpra il palo alla destra del portiere, palla che poi rotola a fondo campo

47′ Angotti sigla doppietta e raddoppio sfruttando un colpo di tacco di Maio. Palla sotto la traversa, ma vibranti proteste subito dopo la rete e nel rientro negli spogliatoi da parte degli ospiti che reclamavano un fuorigioco del 9 di casa

SECONDO TEMPO

5′ Sabatino da solo in scivolata non trova il tap in vincente sul suggerimento teso di Moio a pochi centimetri dalla linea di porta

7′ azione sull’asse dei fratelli Foderaro, con Marco che serve Giovanni il cui destro si stampa sulla traversa, ma tutto fermo per fuorigioco

10′ Sabatino si infila bene in area tra le maglie biancoverdi, Rossi in uscita chiude lo specchio sfruttando anche il pallone allungato dall’attaccante nell’ultimo dribbling

24′ su segnalazione del guardialinee espulso dalla panchina Costanzo, reo di aver protestato per un fuorigioco fischiato ai giocatori di casa

26′ Marco Foderaro lancia in profondità Maio, Calarco si immola e devia di corpo in angolo

30′ Rossi si salva di istinto sulla girata di Sabatino, bravo nel cercare di concludere sul traversone di Pectu

31′ Heinz gira a lato di testa l’assist di Herrada

33′ Rossi in tuffo alza sopra la traversa uno spiovente di Sabatino

34′ percussione di Gullo che, vinti anche dei rimpalli, si presenta in area ma calcia fuori bersaglio

39′ Calarcò di testa devia di poco a lato il corner di Herrada

41′ sponda di Giovanni Foderaro per Gullo, tentativo velleitario che termina sul fondo

48′ contropiede della Vigor che chiude i conti: Marco Foderaro lancia lungo Maio che ha la meglio su Marcianò, sterzata in area e palla sul secondo palo dove Giovenni Foderaro ha vita facile nell’appoggiare in rete il 3-0 finale.