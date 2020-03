Bocce, definito il calendario 2020: si parte l’8 marzo

Il Consiglio provinciale di Catanzaro, ha deliberato il calendario degli appuntamenti agonistici di bocce della specialità “volo” per l’anno 2020, ufficializzando l’inizio del campionato interprovinciale per domenica 8 marzo. Suddivise in due gironi, le squadre si scontreranno in una fase di andata e di ritorno con partite a campi invertiti e agli undici punti. Saranno 14 le giornate che comporranno la strada verso il trofeo.

Ogni incontro sarà composto dai seguenti giochi: N° 1 INDIVIDUALE, N° 2 COPPIE, N° 2 TERNE e N° 1 COMBINATO (PTA) A COPPIA che saranno disputati con la formula tecnica di seguito specificata:

1° Turno

1^ Coppia – Individuale – 1^ Terna

2° Turno

2^ Terna – Combinato a Coppia – 2^ Coppia

Per il gran finale si dovrà attendere, come di consuetudine, il mese di settembre, a cui accederanno quattro società, due di ciascun girone.

Ma scopriamo quali sono le squadre che daranno vita alla nuova stagione. L’Aurora Sant’Onofrio campione in carica continua ad avere forti motivazioni per puntare in alto, mentre Caraffa intende riprendere il suo percorso di crescita che l’ha vista sfiorare il secondo posto nel precedente campionato. Crescita che ha ben intrapreso la Polisportiva Malaspina, ma c’è ancora tanto da lavorare per lo staff tecnico, soprattutto in chiave di mentalità ed adeguatezza delle scelte dei singoli giocatori da schierare. La Santa Lucia inserita in un girone che appare alla portata, punta a replicare il successo dello scorso anno senza accontentarsi del titolo di vice campioni. Cercano riscatto il Carreaux e il Cortale dalla precedente stagione che li ha visti ultimi in classifica. Tra le novità di quest’anno una rinnovata Pianopoli e Lamezia Bocce che hanno unito le loro forze per accorparsi in un’unica squadra che potrà regalare interessanti sorprese. Impegno non semplice per la prima di campionato del Filadelfia che dovrà scontrarsi con la Santa Lucia. Un match ostico, che però potrebbe tradursi in una maggiore occasione di rivalsa. Grande sete di vittoria sembra invece avere il Pizzo che nella passata stagione è stato a un passo dal podio. Proveranno a rialzare la china e cambiare le sorti del campionato anche Adami e Postararu, fermi in terz’ultima posizione nei rispettivi gironi, piazzamento di certo scomodo per due squadre che hanno dato prova di promittenti prestazioni nelle amichevoli disputate in questi giorni. Tra le partecipanti di questo campionato ci sono anche la Vibonese e il Ciaramidu, protagoniste indiscusse della passata stagione, sempre al vertice delle classifiche e cadute solo in fase playoff. In casa del Cardinale sono al vaglio, le strategie da intraprendere per la creazione di una solida base che faccia dimenticare i passati risultati. La Garibaldina, invece, proverà ad alzare l’asticella con la prima sfida di campionato contro il Cortale, un match che sulla carta appare piuttosto abbordabile ma che la squadra non sembra sottovalutare. Ambizioni diverse sono pronte a intrecciarsi e a dar vita ad un campionato che ci auspichiamo sarà avvincente.

Il calendario

Girone A

1^ giornata

And. 08/03/2020 / Rit. 24/06/2020

Aurora – Carreux

Caraffa – Folgore

Lamezia Bocce Pianopoli – Vibonese

Postararu – Malaspina

2^ giornata

And. 22/03/2020 / Rit. 31/05/2020

Carreaux – Caraffa

Folgore – Aurora

Malaspina – Lamezia Bocce Pianopoli

Vibonese – Postararu

3^ giornata

And. 29/03/2020 / Rit. 07/06/2020

Aurora – Malaspina

Caraffa – Vibonese

Lamezia Bocce Pianopoli – Folgore

Postararu – Carreaux

4^ giornata

And. 19/04/2020 / Rit. 21/06/2020

Carreaux – Lamezia Bocce Pianopoli

Folgore – Postararu

Malaspina – Caraffa

Vibonese – Aurora

5^ giornata

And. 26/04/2020 / Rit. 05/07/2020

Aurora – Caraffa

Carreaux – Folgore

Malaspina – Vibonese

Postararu – Lamezia Bocce Pianopoli

6^ giornata

And. 03/05/2020 / Rit. 30/08/2020

Caraffa – Postararu

Folgore – Malaspina

Lamezia Bocce Pianopoli – Aurora

Vibonese – Carreaux

7^ giornata

And. 17/05/2020 / Rit. 06/09/2020

Aurora – Postararu

Carreaux – Malaspina

Folgore – Vibonese

Lamezia Bocce Pianopoli – Caraffa

Girone B

1^ giornata

And. 08/03/2020 / Rit. 24/05/2020

Cortale – Garibaldina

Pizzo – Adami

S.Lucia – Filadelfia

Riposo Cardinale

2^ Giornata

And. 22/03/2020 / Rit. 31/05/2020

Adami – S.Lucia

Filadelfia – Pizzo

Garibaldina – Cardinale

Riposo Cortale

3^ Giornata

And. 29/03/2020 / Rit 07/06/2020

Cardinale – Adami

Cortale – Filadelfia

S.Lucia – Garibaldina

Riposo Pizzo

4^ Giornata

And. 19/04/2020 / Rit. 21/06/2020

Adami – Cortale

Filadelfia – Cardinale

Garibaldina – Pizzo

Riposo S. Lucia

5^ Giornata

And. 26/04/2020 / Rit. 05/07/2020

Adami – Filadelfia

Cardinale – Cortale

Pizzo – S.Lucia

Riposo Garibaldina

6^ Giornata

And. 03/05/2020 / Rit. 30/08/2020

Cardinale – S.Lucia

Cortale – Pizzo

Garibaldina – Adami

Riposo Filadelfia

7^ Giornata

And. 17/05/2020 / Rit. 06/09/2020

Filadelfia – Garibaldina

Pizzo – Cardinale

S. Lucia – Cortale

Riposo Adami