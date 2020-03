Vigor Lamezia in finale del proprio girone juniores, con la Promosport finisce 1-1

VIGOR LAMEZIA: Ciriesi, Crapella P (35’st Perri), Caruso, Arcieri, Costanzo, Polimeni, Lucia (12’st Cantafio), Gagliardi, Ianni P, Parisi (1’pts Greco), Torchia.

A disp.: Andricciola, Palmieri, Estini, Cappello, Paolillo, Plutino.

All.: Montesanti.

PROMOSPORT: Vescio, Sperli (1’st Fazzari), Ianni V, Ruberto, Gallo, Falvo, Gibin, Crapella A, Vennera, Gaetano (3’st Patania, 19’st Lio), Arzente.

A disp.: Mastroianni.

All. Cavaliere.

ARBITRO: Russo di Cosenza

RETI: 9’ pt Parisi (rig), 26’st Vennera

NOTE: Ammoniti: Ianni P, Patania, Caruso, Gallo, Falvo

Angoli: 11-2. Rec: 1’pt e 5’st, 1’sts

Passa la Vigor Lamezia per la migliore posizione in classifica, ma sul campo non bastano 90 minuti e 2 tempi supplementari per trovare un vincitore contro la Promosport, scaltra nel concretizzare l’unica vera occasione nitida avuta. Di contro i giovani biancoverdi hanno avuto più chance per aumentare il divario, ma tra propria imprecisione e riflessi di Vescio il risultato è rimasto in bilico fine alla fine, con menzione anche per Arzente, classe 2004, autore di qualche grattacapo per gli avversari un po’ più grandi di età.

La Vigor Lamezia martedì prossimo nuovamente al Guido D’Ippolito affronterà la Pro Cosenza, vincente 3-0 sull’Amantea, mentre nell’altro girone con cui si ci andrà ad incrociare la finale sarà tra Nicotera (che ha battuto 3-1 il Real Pizzo) e Parghelia (3-0 sulla Romboliese).

PRIMO TEMPO

8′ rimbalzo in area che inganna Falvo, conseguente controllo di braccio davanti a Vescio e rigore. Dagli 11 metri Parisi spiazza il portiere della Promosport

10′ pallone filtrante di Parisi per Lucia, tocco sotto che si spegne fuori bersaglio

14′ Arcieri prova da fuori area, conclusione da dimenticare

15′ tentativo di progressione di Gagliardi per via centrale, conclusione a lato

18′ Parisi ruba palla a metà campo a Falvo, prova dal limite un lob che non sorprende Vescio

29′ Vescio è reattivo a deviare in corner il diagonale di Torchia. Sugli sviluppi Pasquale Ianni calcia a lato un pallone sporco

38′ Costanzo prima di testa e poi con il destro non inquadra la porta

39′ Parisi dai 25 metri, pallone che termina nei pressi della bandierina

44′ Vennera prova a girare il corner teso di Gaetano ma pecca di mira

46′ Arzente angola troppo il diagonale

SECONDO TEMPO

3′ Gagliardi prima, Costanzo poi, non inquadrano la porta di testa

14′ Vescio non calcola bene i tempi di uscita ma è reattivo ad opporsi sulla conclusione ravvicinata di Parisi

16′ Arcieri da punizione trova il taglio di Polimeni, deviazione aerea che sfiora il palo

17′ Patania manda in Curva Sud dal limite dell’area sinistro, infortunandosi nell’occasione

19′ Gagliardi fa tutto bene saltando un paio di avversari, Vescio si salva tra istinto e l’aiuto del palo

26′ errore difensivo della Vigor Lamezia con Caruso che si fa rubare palla davanti alla propria panchina, per la Promosport è Vennera il più lesto ad inserirsi sull’assist di Alessandro Crapella e pareggiare i conti con un tocco sotto su Ciriesi in uscita

30′ azione sulla sinistra tra Parisi e Caruso, cross sul palo opposto dove Cantafio si fa sorprendere e non salta di testa libero da marcatura

37′ Caruso cerca Costanzo sul secondo palo da calcio di punizione, colpo di testa che rimbalza parallelamente alla linea di porta

39′ ripartenza della Vigor Lamezia con Promosport scoperta, Pasquale Ianni ha sul destro la palla buona ma strozza il tiro che termina di poco fuori

42′ Lio su punizione trova pronto Ciriesi

48′ Vennera prova dai 30 metri vedendo il portiere fuori dai pali, buone intenzioni ma non altrettanto la mira

50′ dopo 96 minuti punteggio fermo sull’1-1, si va ai supplementari

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

7′ Greco guadagna bene il fondo, Gagliardi va incontro al pallone ma sbaglia un rigore in movimento

14′ Greco sguscia in mezzo ai due centrali avversari, fermatisi chiamando fuorigioco, ma appena dentro l’area calcia sopra la traversa

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

1′ una pioggia scrosciante accompagna gli ultimi 15 minuti rendendo ancora più scivoloso il campo

2′ conclusione di Polimeni resa insidiosa dal terreno bagnato, Vescio guarda il pallone venire respinto dal palo ed uscire

3′ Vennera di destro manda fuori bersaglio

7′ Punizione di Pasquale Ianni tesa nel cuore dell’area, pallone che attraversa una selva di gambe spegnendosi a fondo campo

12′ Gibin su calcio di punizione prova, pallone abbondantemente sopra la traversa