Gare a porte chiuse per le prime squadre, ferme le scuole calcio fino al 3 aprile

In relazione all’emergenza Coronavirus, il Comitato Regionale Calabria, in attesa delle determinazioni che eventualmente adotteranno le autorità competenti in merito allo svolgimento delle attività sportive, conferma il regolare svolgimento di tutte le gare dilettantistiche e giovanili in programma nel prossimo weekend, anche se le stesse dovranno effettuarsi a porte chiuse, sempre per rispetto delle normative nazionali.

In un’ottica di prevenzione, la Federazione Medico Sportiva Italiana scende in campo a fianco delle Istituzioni per contribuire ad assicurare una gestione ottimale dell’allarme attraverso adeguati livelli di attenzione e prevenzione sui campi di gara e di allenamento, invitando al tempo stesso a evitare allarmismi o panico che possono derivare dall’attuale situazione emergenziale. Per questo la FMSI ha elaborato un proprio vademecum di norme igienico-sanitarie, da osservarsi in gara e in allenamento sia negli spogliatoi, sia nei locali comuni e nei servizi igienici degli impianti, atte a evitare la diffusione di ogni tipo contagio.

Nel mentre però al momento si ferma l’attività per i più piccoli. L’Asd Sambiase Lamezia 1923, in qualità di soggetto gestore dello stadio Gianni Renda, non potendo garantire il rispetto di tutte le disposizioni imposte dal decreto, decide di sospendere tutte le attività “di base” delle scuole calcio utilizzatrici della struttura fino alla data indicata nel sopracitato decreto salvo nuove disposizioni ministeriali.

Anche la Scuola Calcio Vigor Lamezia in virtù del decreto ministeriale, per la sospensione delle attività scolastiche per emergenza COVID-19, si adegua a disposizioni dettate dalla legge sospendendo gli allenamenti, per tutte le categorie, fino al 15 marzo. Per le partite di campionato categorie Giovanissimi e Pulcini si attendono disposizioni ufficiali della Lega Calcio, con le gare che potrebbero essere anche sospese.