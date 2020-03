Niente futsal giocato fino al 15 marzo sia per l’Ecosistem Lameziesoccer che la Royal Team Lamezia

Con riferimento alla emergenza sanitaria, visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo, considerate le difficoltà logistico/organizzative manifestate da società, comuni e gestori degli impianti di gara, la Divisione Calcio a 5, nella persona del Presidente Andrea Montemurro, comunica che tutte le attività dei campionati nazionali di calcio a 5 sono sospesi con effetto immediato dalla pubblicazione del presente C.U. fino a domenica 15 marzo compreso, mentre il decreto autorizzava le partite ed allenamenti a porte chiuse fino al 3 aprile.

La Divisione Calcio a Cinque comunicherà con specifico C.U. di successiva pubblicazione la riprogrammazione del calendario. La Divisione si riserva di adottare diversi ed ulteriori provvedimenti in ottemperanza a nuove Ordinanze e/o Decreti che dovessero essere pubblicati successivamente.

Niente attività quindi sia per l’Ecosistem Lameziesoccer in campo maschile, che la Royal Team Lamezia in quello femminile.