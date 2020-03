Nuovo stop per la pallavolo calabrese che si ferma fino al 15 marzo

Nuovo stop per la pallavolo calabrese, che ieri aveva recuperato i turni non disputati prima del 1 marzo sempre in ottica di prevenzione contagi da Coronavirus.

Dopo le decisioni nazionali di ieri, invece, arriva un nuovo dietrofront: «la Federazione Italiana Pallavolo, in riferimento alla situazione dell’infezione da Coronavirus, nel prendere atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato in data odierna che determina, tra le altre, la chiusura di scuole e università in tutta Italia fino al 15 marzo, ha stabilito di volersi adeguare a tale normativa data la stretta correlazione tra la propria attività e le strutture scolastiche nazionali».

Ciò significa che fino al 15 marzo è sospesa l’attività sportiva dei campionati di serie B nazionale, regionali e territoriali. Allo stesso modo sono sospese le iniziative di formazione e qualificazione programmate per lo stesso periodo.

La FIPAV rende noto che «tale decisione si è resa necessaria in continuità con il senso di responsabilità che deve necessariamente essere alla base di ogni azione intrapresa in queste ore e che l’unico obiettivo è quello di garantire la tutela dei propri tesserati», mentre il passaggio del decreto nazionale sullo sport indicava il proseguimento delle attività ma le porte chiuse per partite ed allenamenti fino al 3 aprile.