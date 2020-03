Riorganizzazione degli spogliatoi e spalti chiusi nella piscina comunale

Spalti chiusi ma vasche aperte per la piscina comunale lametina gestita dall’Arvalia.

La stessa società spiega online che «in attesa di eventuali altre indicazioni da parte degli enti preposti, per garantire la distanza di sicurezza, stiamo cercando di organizzare gli spogliatoi. I bambini entreranno negli spogliatoi 7 per volta e useranno gli appositi box e usciranno dalla vasca a scaglioni in maniera tale da ridurre al minimo il numero delle persone che sostano negli spogliatoi contemporaneamente».

Nel frattempo, in ottemperanza al decreto legge emanato in data 4 Marzo 2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 4^Coppa Asi – 1^ Tappa Primaverile, manifestazione prevista il 22 marzo nella Piscina Comunale di Lamezia Terme, è stata annullata.