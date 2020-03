Alla luce delle direttive nazionali, anche lo sport lametino si ferma ulteriormente rispetto al fermo già avuto con la sospensione dei campionati di propria competenza.

L’asd Sambiase Lamezia 1923, «a tutela dei propri tesserati e collaboratori, come da disposizione della Lega Nazionale Dilettanti e tenuto conto dell’attuale situazione sanitaria che sta interessando il Paese», ha deciso di sospendere tutte le attività delle proprie squadre.

Da via Savutano si comunica inoltre «la chiusura dell’impianto sportivo “Renda” per lo svolgimento di qualsiasi altra attività o manifestazione sportiva fino a data da destinarsi, salvo rettifiche ufficiali e fino a nuove comunicazioni. Auspichiamo un senso di responsabilità comune, indispensabile in un momento così difficile per tutta l’Italia».

In precedenza anche la Vigor 1919 comunicava la sospensione degli allenamenti fino al 16 marzo «nel rispetto delle norme emanate dal Sistema Sanitario nazionale in merito all’emergenza COVID-19 e per garantire l’incolumità’ di tutti i nostri tesserati. In settimana valuteremo se prolungare ulteriormente la sospensione delle attività».

Cambiando sport, ed impianto, non muta il mood. L’Arvalia nuoto, società che gestisce la piscina comunale di via De Sensi, annuncia che fino al 15 marzo «come concordato ad esito dell’incontro tenutosi in data odierna con il Sindaco, per fare fronte all’emergenza coronavirus, al fine di tutelari i nostri tesserati e collaboratori, oltre alle misure già prese in precedenza, la nostra struttura adotterà i seguenti provvedimenti: ingresso controllato negli spogliatoi: max 7 unità alla volta; sospensione corsi pomeridiani bambini e serali adulti; ultimo ingresso in piscina è alle 12».

Altre ufficializzazioni verosimilmente arriveranno con il passare dei giorni in base all’aggiornamento della situazione coronavirus.