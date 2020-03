Il calcio dilettantistico calabrese riprenderà dopo il 3 aprile

A seguito del Consiglio Direttivo svoltosi in conference call questa mattina, la Lega Nazionale Dilettanti ha deciso di sospendere tutta l’attività dilettantistica fino al 3 aprile.

«E’ una decisione importante ma dovuta – così Saverio Mirarchi, Presidente LND Calabria – siamo la base del calcio dove i valori sociali prevalgono su tutto e per questo ritengo giusto sospendere l’attività fino al 3 aprile, pronti a ripartire più forti di prima». Con successive comunicazioni ufficiali verranno rese note le nuove date dei calendari, fermo restando la necessità di riprendere da dove si è sospeso.

Nella comunicazione del Presidente LND Cosimo Sibilia si precisa che «disputare le partite, infatti, significa prevedere comunque trasferte, spostamenti, infra ed extra Regioni e Province, con l’utilizzo di mezzi di trasporto che sicuramente non potrebbero sempre garantire il rispetto della distanza interpersonale consigliata di un metro. Garantire sui terreni di gioco la distanza di un metro tra avversari e tra compagni di squadra, inoltre, appare impossibile, così come immaginare di impedire di abbracciarsi e gioire per un gol segnato o un rigore parato o una vittoria conseguita».

Secondo Sibilia il rischio è che «prevedere la disputa delle gare in queste condizioni finisse per svilire lo stesso spirito, se ci si passa il termine la “natura” di quello che resta lo sport che noi tutti amiamo. Ma vi è di più. In termini numerici il movimento calcistico dilettantistico rappresenta, senza tema di smentite, il più importante momento di coinvolgimento di persone ogni settimana. Il che, inevitabilmente, significherebbe prevedere la partecipazione di medici, ambulanze, forze dell’ordine, che, ci pare di poter affermare, rappresentano “risorse”, umane e non solo, che in questo particolare momento è opportuno vengano destinate ad altri e più importanti compiti».

A partire da domani e almeno sino al 15 marzo, poi, tutte le sedi della Lega Dilettanti resteranno chiuse al pubblico e saranno interessate dai necessari interventi di sanificazione.