Contest online lanciato dalla Cestistica Lamezia 2.018 per i bambini costretti a rimanere a casa

#BASKETFATTOINCASA📒📘 La CESTISTICA LAMEZIA 2.018 lancia un "CONTEST" aperto a tutti i 👫 BAMBINI che, come tutti noi, sono costretti giustamente a rimanere a casa per evitare la diffusione del 🦠 CORONAVIRUS.🤹‍♂️ Divertente GIOCO a PREMI da fare comodante da CASA.Ecco le regole:⛹️‍♂️ FILMATI con lo smartphone mentre fai un giochino con la PALLA di una decina di secondi📲Invialo sulla nostra pagina FACEBOOK con nome e cognome, nonchè gli hashtags: #basketfattoincasa #iorestoacasa e #cestisticalamezia2018🥇 I tre VIDEO con più' MI PIACE andranno in FINALE🏆 Ai PRIMI 3 classificati nel SONDAGGIO finale andranno: un 🏀 PALLONE, una t-shirt 👕 ed una sacca 🎒.📆 Il primo turno termina il 20 Marzo.