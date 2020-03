Anche i giovani atleti e vari membri dello staff dell’Arvalia all’insegna del #DistantiMaUniti

Per l’Arvalia Nuoto Lamezia giovani atleti e vari membri dello staff hanno dimostrato il forte desiderio di esserci gli uni per gli altri, anche in questo momento di grande emergenza rappresentato dalla pandemia del Covid-19, attraverso la partecipazione alla campagna lanciata dal ministro per lo Sport e le Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora, e promossa da diverse eccellenze del mondo sportivo.

Stretti tutti in un unico abbraccio virtuale, #DistantiMaUniti, con sorrisi che brillano di speranza, di coraggio e di quel forte desiderio di farcela a superare questa delicatissima fase, da veri sportivi che non si scoraggiano neppure nei momenti più bui, gli atleti e lo staff della piscina comunale “Salvatore Giudice” hanno voluto offrire il proprio contributo con un gesto simbolico, emblematico del forte spirito di gruppo che lega la società, ma rivolto un po’ a tutta Lamezia Terme, grande squadra che deve combattere col supporto di ciascuno di noi questa terribile battaglia, per uscirne vittoriosa.