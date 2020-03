Il mondo dell’atletica leggera e dei camminatori del fitwalking lametino si schiera al fianco del sindaco Paolo Mascaro, e all’amministrazione comunale di Lamezia Terme, in un tempo di grave emergenza.

Un messaggio di vicinanza «se pur nel contraddittorio momento della distanza, come occasione per tutti i cittadini di sentirsi parte di una città, di un gruppo, se pur spesso nella solitudine delle proprie casa dove siamo tenuti a restare per poi, riprendere il cammino e correre lungo il percorso della vita».

Nel messaggio inviato in via Perugini l’ASD Nicholas, Libertas Lamezia, Violettaclub, Atletica Amica rimarcano come «noi runners resistiamo, anche senza scendere su strada, perché siamo abituati alla sofferenza, al sacrificio ad aiutarci l’un l’altro nei momenti in cui senti le gambe venir meno, perché tutti vogliamo tagliare il traguardo. La meta più importante che vogliamo conquistare in questa grande gara “iorestoacasa”, di cui lei si è improvvisato l’allenatore perfetto, è la vita dei cittadini».