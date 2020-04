“Quando l’emergenza sarà finita, da parte di tutti ci dovrà essere uno sforzo comune per rilanciare il mondo dello sport”

«Da questo pomeriggio, tramite la piattaforma disponibile sul sito sportesalute.eu, i collaboratori di società e associazioni sportive, colpiti come tanti liberi professionisti dal blocco delle attività a seguito dell’emergenza coronavirus, potranno presentare domanda per l’indennità prevista nell’ambito del decreto “Cura Italia”», ricorda Rosario Piccioni, consigliere comunale di Lamezia bene comune, sostenendo che «la nostra città vanta un patrimonio straordinario di società e associazioni sportive, nei diversi sport, colpito come tanti altri settori dall’emergenza con contraccolpi negativi sotto tanti punti di vista: dai giovani collaboratori, che hanno dovuto interrompere attività e progetti avviati con bambini e ragazzi, alle gravi perdite economiche che hanno colpito società e associazioni».

Secondo il consigliere comunale «a tutte le realtà sportive della nostra città va un grandissimo grazie, per il lavoro che ogni giorno portano avanti con i nostri ragazzi, facendo dello sport un’occasione straordinaria di crescita e socializzazione. Meritano tutto il nostro sostegno in questa fase difficile che anche il mondo dello sport sta attraversando».

Il problema sarà poi ripartire dopo i blocchi, vista la crisi in atto anche per le attività produttive che sponsorizzano il mondo sportivo. A tal proposito Piccioni reputa che «quando l’emergenza sarà finita, da parte di tutti ci dovrà essere uno sforzo comune, anche da parte dell’amministrazione comunale e della Regione, per rilanciare il mondo dello sport e consentire a tante realtà sportive di ricominciare le loro attività nella massima sicurezza».