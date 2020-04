Donazione di 1000 mascherine al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Lamezia Terme da parte della Vigor1919

Spazio alla solidarietà come ulteriore esempio del calcio che unisce. In questa prospettiva si inquadra l’iniziativa della Vigor 1919, che ancora una volta si dimostra attiva ed attenta anche dal punto di vista sociale. Questa mattina infatti sono state donate 1000 mascherine al reparto di Pediatria dell’Ospedale di Lamezia Terme.

Un piccolo gesto a sostegno degli operatori sanitari che affrontano quotidianamente tante difficoltà, soprattutto in un periodo così drammatico per l’intero Paese, e consci delle difficoltà di reperimento, in adeguata quantità, dei dispositivi di protezione individuale.

La Vigor 1919 grazie al contributo di tutti, Società, calciatori e staff tecnico, con tale gesto che assume un valore enorme dal punto di vista umano, ha dato un piccolo sostegno, in questa difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus. I dispositivi protettivi sono stati consegnati da Pasqualino Giampà in rappresentanza della società biancoverde e da Antonio Matarazzo in rappresentanza dei giocatori, al Direttore Sanitario Antonio Gallucci, al Dirigente medico Mimma Caloiero e all’infermiere Antonio Sinopoli.