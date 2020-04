Slitta ad ottobre l’edizione 2020 del Giro d’Italia, entro il 15 maggio la nuova data della tappa calabrese

Slitta ad ottobre l’edizione 2020 del Giro d’Italia, con la federazione internazionale di ciclismo ad ufficializzare che la corsa rosa andrà in scena dopo i campionati mondiali su strada che si terranno in Svizzera dal 20 al 27 settembre.

La settima tappa della corsa rosa, in programma inizialmente venerdì 15 maggio da Mileto a Camigliatello Silano, nei 223 km del percorso toccherà anche le strade nei comuni di Curinga, Maida, Girifalco, Cortale, Soveria Mannelli, Decollatura.

La tappa viene presentata come «molto mossa, potenzialmente dura all’interno della Calabria. Si toccano 3 capoluoghi (Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza) e si scalano molte salite di cui 3 classificate GPM. In particolare l’ultima, il Valico di Montescuro, è lunga oltre 25 km con quasi 1500 m di dislivello e una parte finale abbastanza impegnativa. Dallo scollinamento circa 10 km tutti in discesa».

Le date ufficiali ed eventuali modifiche dovrebbero comunque essere ufficializzate entro il 15 maggio.