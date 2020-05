Il calcio dilettantistico rinvia ancora ogni decisione su blocco o ripresa, attività sospese fino al 18 maggio

La Lega Nazionale Dilettanti, in ottemperanza del DPCM del 26 aprile 2020, ha prorogato la sospensione delle attività sino a tutto il 18 maggio (il precedente blocco scadeva lunedì), sia a livello nazionale che territoriale.

Resta ferma ogni riserva di adottare eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari all’esito di specifiche indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.

Mentre altri sport hanno già dichiarata conclusa la stagione, quindi, il calcio (a 11 come a 5) “fa melina”, per rimanere nell’ambito sportivo, anche se le attività agonistiche a questo punto con il passare del tempo rimangono a rischio anche in eventuale proseguimento nei mesi estivi.