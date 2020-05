In forma individuale e con distanziamento sociale consentiti anche wind surf, kite surf e vela, pesca

Chiarimenti sulla fase 2, in vista anche dell’estate, arrivano dal dipartimento tutela della salute e politiche sanitarie per quanto riguarda gli sport individuali da poter effettuare, confermando tra quelli consentiti anche wind surf, kite surf e vela, ma anche la pesca sportiva in forma amatoriale «in quanto attività intesa a perseguire il miglioramento della condizione fisica e psichica o l’ottenimento di risultati in competizioni».

Per come rilanciato anche dalla Fipsas (federazione italiana pesca sportiva attività subacquee nuoto pinnato) l’attività dovrà essere svolta in maniera individuale (concesso un accompagnatore per minori o persone non autosufficienti) sia da terra che in acque interne o in mare, rispettando la distanza di almeno 2 metri e le varie norme di sicurezza.

Sarà autorizzata la presenza di una seconda persona a bordo dell’imbarcazione solo rispettando il distanziamento sociale, fermo restando il rispetto delle altre normative di settore ed il possesso delle abilitazioni necessarie.