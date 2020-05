La Raffaele Lamezia festeggia virtualmente il ritorno in serie B dopo la fine anticipata del campionato

«Appreso dell’ufficialità del reintegro nel campionato di serie B non possiamo che essere orgogliosi di quanto fatto in questo scorcio di stagione con un campionato sempre al vertice in serie C maschile, una salvezza quasi certa con la serie C femminile e il raggiungimento del play off con la prima divisione Femminile». Questo il commento della Raffaele Lamezia dopo le decisioni assunte dalla federazione pallavolo in seguito alla fine anticipata dei campionati indetta per lo stop dovuto al Covid-19.

«Riteniamo che la strada tracciata sia quella giusta. La promozione acquisita non ha il dolce sapore di un verdetto dato dal campo alla fine di una partita ma la accogliamo con lo stesso entusiasmo come premio per l’impegno e la qualità messa in tutti i settori nella passata stagione», sostiene la società gialloblu, «il ringraziamento va alle atlete e agli atleti, allo staff tecnico, allo staff dirigenziale, ai tifosi e agli sponsor tutti. Arrivederci alla prossima stagione».

Quando ed in che modo, però, ancora non è chiaro sia a livello nazionale che locale.