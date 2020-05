Gel igienizzante e su mascherine ad alto filtraggio donati all’ospedale dall’associazione Passione Vigorina

L’associazione Passione Vigorina comunica, dopo aver chiuso la raccolta fondi #lameziaunitacontroilcovid, di aver consegnato il materiale acquistato con la cifra frutto di donazione.

La scelta del materiale è ricaduta su gel igienizzante e su mascherine ad alto filtraggio, utilissimi in questa fase di contenimento di secondo livello.

“Ringraziamo quanti hanno preso parte alla raccolta e chi ha collaborato per poter rendere la cosa possibile in un momento delicato per la nostra comunità. La passione che ci contraddistingue va oltre il mero aspetto calcistico, ed abbraccia tutte le tematiche vicine alle sorti della nostra città” chiude la nota online.