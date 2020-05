Venerdì in quarta commissione discussione sui bandi degli impianti sportivi lametini

Mentre sul futuro dello sport anche a livello nazionale non c’è grande chiarezza, a livello lametino il 30 giugno scadranno le convenzione di gestione dei vari impianti sportivi, ed in attesa di avere regole ben definite per lo sport indoor e outdoor al netto di una nuovo proroga bisogna stilare i nuovi bandi.

Venerdì alle 10 di questo discuteranno in quarta commissione l’assessore Luisa Vaccaro ed il tecnico Francesco Esposito, visto che dopo l’inagibilità diffusa dichiarata dalla terna commissariale in via Perugini non è stato neanche mai pubblicato un report completo ed esaustivo sulla situazione degli immobili comunali, atto per altro che sarebbe obbligatorio come aggiornato in amministrazione trasparente (l’elenco è fermo al settembre 2013 pubblicato a dicembre 2017, mentre per quelli confiscati si è invece ad aprile 2020).

A questo si aggiunge poi che il nuovo palasport alla fine di via del Progresso necessità di ulteriori interventi (nel piano degli acquisti comunale è già prevista la spesa per le dotazioni interne), ma per la viabilità bisognerà verificare il responso sui contratti istituzionali di sviluppo. Nel frattempo, data la struttura di grandi dimensioni, capire anche come indirizzare al meglio il bando di gestione ed affidamento.