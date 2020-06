Termine al 25 giugno per eventuali domande per cambio di denominazione, sede sociale e scissione e fusione

Mentre non poche incertezze ci sono su come si deciderà di terminare i tornei calcistici dilettantistici calabresi, con a questo punto già certi del salto di categoria le prime classificate ed il salto indietro da parte delle ultime, una prima data termine viene fissata al 25 giugno per eventuali domande per cambio di denominazione, sede sociale e scissione e fusione.

La prossima stagione però risentirà sicuramente delle conseguenze della pandemia, sia a livello agonistico (vedi stagioni bloccate a marzo e dichiarate chiuse mesi dopo) che economico (non tutti gli sponsor ed attività avranno lo stesso potere a livello finanziario), quindi non poche squadre prima di essere allestite dovranno tener conto di questi aspetti. L’ipotesi di giocare a porte chiuse, poi, non è di grande appeal specie per quanto riguarda i livelli dilettantistici.

In tal senso le prossime settimane dovrebbero essere quelle designate per dare le prime indicazioni ufficiali, per un’estate che nuovamente per il gioco del calcio si presenta come complessa.