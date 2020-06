Troppi obblighi da rispettare per ripartire, la Pallamano Lamezia Terme chiude le proprie attività

Il direttivo dell’Asd Pallamano Lamezia Terme, con a capo il presidente Rosario Pettinato, ieri nella riunione societaria ha deliberato la sospensione totale delle attività per l’anno 2019-2020 a causa delle restrizioni del D.P.C.M.

Anche se lo stesso D.P.C.M. aveva stabilito la riapertura delle palestre e dei centri sportivi, come pure l’attività all’aperto, con obbligo di rispettare il distanziamento sociale facendo ricorso esclusivo ad allenamenti individuali, con conseguente divieto di scambiarsi gli attrezzi usati da ogni atleta compreso il pallone di gioco.

Ancora più impegnativo per le piccole Asd l’obbligo di avere nel loro staff societario tecnici responsabili, medici societari nonché un medico specializzato COVID-19.

Purtroppo per quanto detto l’Asd Pallamano Lamezia non essendo attrezzata al rispetto delle disposizioni vigenti, onde evitare spiacevoli conseguenze ai nostri ragazzi e ripercussione alle famiglie, ha deciso con rammarico di sospendere tutte le attività con l’augurio che al più presto si possa ritornare a fare pallamano come una volta.