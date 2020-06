Basketball Lamezia verso la serie C Gold, avanzata la richiesta di iscrizione al girone campano

Dopo che squadre di Catanzaro e Reggio Calabria hanno acquisito il diritto di giocare in serie B, il basket calabrese la prossima stagione potrebbe varcare i confini regionali anche per quanto riguarda la serie C Gold.

Avanzata richiesta di iscrizione al girone campano da parte del Basketball Lamezia, con anche altre squadre corregionali ad aver presentato medesima proposta di passaggio dalla serie C silver a quella Gold, per un girone che potrebbe essere interregionale.

La scorsa stagione il Basket Planet di Catanzaro era l’unica calabrese in un girone a 12 composto per il resto da campane e 2 compagini della provincia di Isernia, ovvero New Basket Agropoli, Angri Pallacanestro, Basket Club Irpinia, Basket Bellizzi, Ass. Pall. Cercola, Forio Basket 1977, Il Globo, Pall. S. Michele, New Caserta Basket, Pall. Salerno, Basket Venafro.

Dopo la stagione di “assestamento e ripartenza” dello scorso anno, conclusa anzitempo per via del Covid-19 a poche partite dalla fine della fase ad orologio, la compagine gialloblu continuerebbe così il proprio cammino tornando a calcare parquet fuori regione dopo le esperienze nei play off nazionali di serie C e la serie B da “esiliati” chiusa prima del previsto per le vicende legate alla chiusura del Palasparti sotto la gestione commissariale. Ora l’impianto di via Marconi è tornato ad essere pienamente agibile, non più a capienza ridotta, bisognerà solo capire se ed in che modo si potrà tornare ad assistere a gare dal vivo per via delle norme anticontagio in atto.