“Lamezia Terme non deve dimenticare che deve riprendersi la sua storia più alta”

Il 15 giugno ricorre il terzo anniversario della scomparsa della Professoressa Albertina Barilaro Scarpino. Insegnante di Educazione Fisica per 42 anni nella Scuola Pubblica è stata la fondatrice dell’A.P.D. Gascal, la prima palestra privata della storia di Nicastro, ora Lamezia Terme.

Presidente dell’A.P.D. Gascal di Lamezia Terme, affiliata alla Federazione Ginnastica d’Italia (F.G.I.), senza soluzione di continuità sin dal 1964, Albertina Barilaro ha profuso tutto il suo impegno nella materia in cui è diventata figura di altissimo livello nazionale e ben conosciuta anche nel mondo internazionale della Ginnastica.

Moglie del Senatore Armando Scarpino, ha voluto coinvolgere il coniuge in una battaglia per una maggior dignità degli Studi Superiori di Educazione Fisica (I.S.E.F.), affinché dai 3 anni con Diploma di Laurea si passasse a 4 con Laurea. Il disegno di legge fu presentato al Senato da Armando Scarpino nella IV Legislatura (1963-1968). Successivamente, si è giunti ad un’integrazione del quarto anno all’I.S.E.F., con Laurea, fino all’attuale Corso di Studi in “Scienze Motorie”. Albertina Barilaro aveva ben intuito la necessità dell’intervento poiché la considerazione dell’Educazione Fisica nel Paese non è mai stata molto alta. Oggi l’Italia si contende uno dei primi posti in Europa per l’obesità infantile, causa di conseguenti patologie di ordine diabetico e cardiovascolare in cui l’attività motoria rimane uno dei più importanti deterrenti.

Grazie al suo lavoro, la Città di Lamezia Terme è stata portata alla ribalta nazionale in ambito scolastico, con prestigiosi risultati nell’Atletica Leggera e nella Ginnastica ai “Giochi della Gioventù”, ed a quella nazionale ed internazionale nella Ginnastica Ritmica con l’A.P.D. Gascal.

Per l’assoluta imparzialità, perizia e correttezza, nel 1982 è stata premiata dalla F.G.I come “Miglior Giudice Nazionale della Sezione di Ginnastica Ritmica”, ricevendo il premio dall’allora Presidente del CONI Nazionale, Franco Carraro.

Ai “Campionati Studenteschi”, ha conquistato due Titoli Nazionali consecutivi nella Ginnastica Ritmica con le atlete dell’ “Istituto Magistrale Tommaso Campanella”, in cui insegnava.

Con l’A.P.D. Gascal, giunta oggi a 56 anni di ininterrotta attività agonistica, ha conquistato numerosissimi Titoli tra cui quello di Vice-Campione di Serie “A”, Edizione 1993/94. L’A.P.D. Gascal ha avuto due Ginnaste Titolari nella Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica a Squadre. Nel 2012 l’A.P.D. Gascal è salita sul più alto gradino del podio nazionale nella Sezione di Ginnastica Artistica Mascile, GpT, III Fascia, IV Livello, con Valery Papkovich, attuale Tecnico in forza al sodalizio lametino.

Per il figlio Francesco Scarpino, attuale Presidente dell’A.P.D. Gascal, «la pandemia che ha colpito il Mondo dovrebbe aver suscitato in tutti un grande sentimento di umiltà, facendo comprendere che noi europei insieme ai popoli sviluppati abbiamo bisogno di molto meno. Dobbiamo aumentare l’attenzione per gli altri, dare priorità ai più deboli, riconsiderare il rapporto con la Sanità e l’Istruzione e quindi garantire la Dignità di tutti. Lo Sport per il carico di valori civili, sociali ed altamente politici – nel senso più nobile del termine – che rappresenta deve essere tutelato e sostenuto dal Paese, ma anche dalle Istituzioni Locali soprattutto attraverso il recupero e la messa in sicurezza delle strutture sportive presenti ed eventualmente con investimenti su nuovi impianti. Forse un passo indietro da parte di tutti noi può generare un balzo in avanti nell’interesse della Collettività. Questo ha da sempre sostenuto Albertina Barilaro con la sua opera nel corso della sua vita, ed è questo che vogliamo testimoniare portando avanti quel grande patrimonio locale, nazionale e ben conosciuto anche all’Estero che l’A.P.D. Gascal rappresenta. La pandemia del Covid-19 ha colpito il Mondo e non è stata ancora debellata ma Lamezia Terme non deve dimenticare che deve riprendersi la sua storia più alta e ripensare alla propria dignità ed al proprio futuro nell’interesse comune».