L’associazione Passione e Tradizione Vigorina pronta a porre condizioni sul ritorno di una sola Vigor Lamezia

L’associazione Passione e Tradizione Vigorina si esprime, dopo le pubblicazioni sulla stampa dell’interessamento di Felice Saladini a contribuire al ritorno di una sola Vigor Lamezia ai nastri di partenza della prossima stagione e l’ipotesi di un possibile organigramma da stilare per il nuovo soggetto sportivo, contro l’attuale gestione della fase di unione dei due diversi club calcistici biancoverdi.

«Nei prossimi giorni sottoporremo pubblicamente alle parti, non ancora edotte, una serie di paletti fondamentali per una buona riuscita della trattativa, con il solo ed unico obbiettivo di unire, costruire, rafforzare e aggregare tutto il positivo possibile, ma su imprescindibili basi di trasparenza e partecipazione attiva dei tifosi», spiega l’associazione, «consapevoli che, se la strada migliore da percorrere è quella dell’unione, sarà necessario delineare alcuni presupposti per rendere la stessa reale, limpida e migliorativa rispetto al nostro recente passato, evitando divisioni e lavorando insieme per un futuro che salvaguardi i tifosi, non esponendoli ad ulteriori delusioni e cocenti sofferenze derivanti dall’epilogo del 19 maggio 2015».

Dal fronte dei tifosi si reputa che «il nostro contributo ci sarà, sarà forte e deciso solo se le nostre proposte verranno prese integralmente in considerazione e trattate con il dovuto rispetto, perché chi dimentica il proprio passato è destinato a riviverlo», mentre dalle due società interessate e responsabili della trattativa non c’è stata ufficialmente una posizione univoca espressa in questa fase. Entro il 25 giugno, termine fissato dal comitato regionale per presentare le domande di fusione, ci dovrà essere maggiore chiarezza e ufficializzare il tutto.