Ufficiali ormai le decisioni della LND Calabria, dal fronte Vigor 1919 il Vice Presidente Saverio Torcasio nel fare il punto sulla stagione appena trascorsa e che purtroppo a causa della nota pandemia da Covid 19, è stata interrotta con la compagine biancoverde in griglia play off in Prima Categoria.

«Un po’ di amaro in bocca rimane – dichiara Torcasio – è stata una stagione avvincente, proprio per le difficoltà vissute che però hanno reso tutto più appassionante. È stato bello sentire in campo il calore dei tifosi, che ci hanno sostenuto ovunque e comunque, abbiamo lottato insieme per i colori biancoverdi».

Sul fermento negli ultimi giorni sulle sorti del calcio biancoverde, il Vice Presidente afferma che «stiamo valutando tutte le opzioni valide per il bene di questi colori, per il bene della Vigor. Un progetto serio e concreto merita di essere ascoltato».

Termine ultimo per decidere sarà il 25 giugno a livello regionale.