L’Asd Città di Lamezia Terme comunica di avere dato incarico di direttore sportivo per la prossima stagione a Francesco Fortuna e Massimiliano Meraglia.

La scelta è ricaduta «sia per i valori umani e tecnici che hanno dimostrato in questi anni di collaborazione», ed i due continueranno a vestire la maglia anche come giocatori nella prossima annata.