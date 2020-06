«Sono e resterò per sempre il primo tifoso della Vigor, ma non penso che questo sarebbe il momento giusto per un eventuale ritorno». Nell’intervista rilasciata al sito gianlucadimarzio.com smentisce eventuali ritorni in biancoverde l’ex ds Fabrizio Maglia, dato come uno dei possibili nuovi volti nel caso in cui ai nastri di partenza della prossima stagione agonistica ci fosse stata nuovamente un’unica Vigor Lamezia, magari in serie D.

Il direttore sportivo, tornato a disposizione dopo la squalifica successiva a Dirty Soccer, però non chiude la porta ad eventuali rapporti: «semmai però qualcuno della nuova società dovesse avere bisogno di un consiglio, io per la Vigor ci sarò sempre».