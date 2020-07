Davide Gigliotti promosso in Serie D come assistente arbitrale

Confermata Martina Molinaro tra i 218 arbitri di serie D, la sezione lametina dell’Aia si congratula con Davide Gigliotti per la promozione in Serie D come assistente arbitrale.

«Davide nel corso dei suoi 2 anni come assistente arbitrale al CRA Calabria è stato impiegato nelle gare di massimo livello regionale, in poco tempo è stato in grado di ritagliarsi uno spazio importante anche all’interno della sezione collaborando attivamente nel polo sezionale nazionale», spiega il comunicato che si chiude con «i migliori auguri dal Presidente Gianfranco Pujia, dal Consiglio Direttivo e dagli associati tutti per questa nuova esperienza».

Tra i 380 assistenti di serie D conferma per Antonio Paradiso e Mattia Roperto, così come per l’osservatore in D Pietro Agapito, gli arbitri di calcio a 5 Lucy Molinaro, Gennaro Cefalà e Cosimo Di Benedetto.

Intanto questa sera allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara per Spal – Milan il secondo assistente sarà il lametino Valerio Vecchi.