Da lunedì via libera alla ripresa degli sport di contatto e squadra

Nuovo ordinanza regionale della presidente Santelli con la quale, a decorrere dal 6 luglio, è consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra, nel rispetto delle misure minime adottate, fermo restando l’opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale, e per le specificità di ogni singola disciplina sportiva gli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni.

Le linee guida nazionali, stilate a partire dal 26 giugno, prevedevano che «l’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso. Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 14 giorni».

Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si ripete quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative: