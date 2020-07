Manifestazione d’interesse rivolta alle associazioni sportive per animare spazi verdi da luglio ad ottobre

Dopo esperienze positive del passato come Lamezia Sport Village, l’amministrazione comunale lametina decide di individuare e mettere gratuitamente a disposizione da luglio ad ottobre idonei spazi pubblici e servizi per tutte le associazioni sportive che vogliano organizzare sessioni di allenamento all’aperto, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza imposte dal vigente quadro normativo per il contenimento del contagio da Covid-19.

Sarà pubblicata una manifestazione d’interesse “Movimento on air” dedicata all’esercizio della pratica sportiva a carattere amatoriale e/o non agonistica e attività di avviamento allo sporti; attività motoria o sportiva specificamente indirizzata ai diversamente abili; attività socio-ricreativa mirata a proteggere e promuovere, mediante la diffusione della pratica sportiva di base, la salute e il benessere dei cittadini.

Le zone individuate sono: