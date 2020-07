Francesco Barilla nuovo responsabile tecnico del Basketball Lamezia

Sarà Francesco Barilla il nuovo responsabile tecnico del Basketball Lamezia per la prossima stagione.

Nel comunicato si rimarca come “figura professionale di alto livello, Francesco Barilla, firmato per un progetto a lunga scadenza, è la prima pietra di un nuovo corso che la società intende costruire per riportare ai livelli che le compete il basket cittadino, puntando sullo sviluppo e la valorizzazione del settore giovanile”.

La carriera di Barilla inizia alla Pgs Bologna e Salus Bologna. Piccola parentesi alla nuova Jolly Reggio Calabria e poi 3 stagioni a Rosarno, una anche da capo allenatore in C naz. Poi settore giovanile Viola, con esperienza da assistente in DNG per poi lavorare 3 anni all’ HSC Roma e infine rientrare in Calabria per lavorare due anni alla Scuola Basket Viola .

“Ora arriva la firma con noi per rilanciare una piazza che tanto può dare, e si lavorerà fianco a fianco per riorganizzare i quadri tecnici e programmare la prossima stagione, in attesa di conoscere le decisioni della Fip sul prossimo campionato che si potrà effettuare” conclude la società gialloblu.