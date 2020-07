Claudio Morelli nuovo tecnico della Promosport

La Nsd Promosport ufficializza di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Claudio Morelli, con il fratello Massimo Morelli come preparatore atletico, per quindi un ritorno al Rocco Riga dopo le ultime esperienze avute in altre piazze (ultime Sersale e Vigor Lamezia). È stato raggiunto anche l’accordo con il fisioterapista Francesco Morelli e rinnovato l’accordo con il preparatore dei portieri Rosario Esposito.

A darne notizia è il Consiglio Direttivo della società nelle persone di Giovambista Morabito, Giovanni La Gamba, Massimo Donato, Nancy Folino Raso, Francesco Catanzaro, Mario Folino Raso e dal Presidente Angelo Folino Raso.

Sono state confermate le cariche ad Ovidio Taranto e Giovanni Di Benedetto, e nell’organico della società figueranno ancora Antonio Cullice, Angelo Zaffina e Pietro Caligiuri. Al Team Manager Giovanni La Gamba è stato assegnato l’incarico di programmare l’intero settore giovanile, che quest’anno vedrà la Nsd Promosport partecipare a tutti i campionati regionali del settore giovanile.

Il presidente sottolinea che «Claudio e Massimo sono degli allenatori di grande esperienza ed ambiziosi, con esperienza di categorie superiore ed hanno una mentalità vincente. Di Claudio apprezzo tanto la sua idea di fare un calcio coraggioso e offensivo che potrà entusiasmare la nostra città. Dalla prima volta che ci ho parlato ha subito espresso il suo desiderio di venire alla Promosport e il suo entusiasmo nell’accettare una nuova sfida anche in una categoria inferiore, nonostante le tante richieste di alte categorie, sono sicuro che porterà entusiasmo e che farà sentire i tifosi orgogliosi della Promosport».