Per la Vigor Lamezia esclusivamente una sana competizione sportiva quella in atto con il Sambiase

Se già da ieri si era iniziata a diffondere la notizia di un prossimo accordo per creare un’unica società calcistica che fosse entità terza rispetto a quelle fondatrici, non pochi erano stati oggi i malumori sui versanti delle tifoserie cittadine contrari alla possibile squadra unica.

Nel pomeriggio giunge via social una prima presa di posizione da parte della Vigor Lamezia, che a sua volta in questa stagione ha unito le due versioni divise esistenti da dopo il 2017, nella quale si comunica che «non ha alcuna parte nella discussione sul futuro della società Sambiase Calcio, con la quale esiste esclusivamente una sana competizione sportiva».

Il “Forza Vigor Lamezia” finale con cui si chiude la nota dovrebbe indicare un’intenzione a proseguire a tinte biancoverdi, come lo sfondo dell’immagine, ed auspicio di ritrovarsi contrapposti in campo. Su quest’ambito però i giudizi definitivi non arriveranno prima di fine mese, viste le varie scadenze da dover rispettare, in vista di una prossima stagione che nasce con tutte le incognite e conseguenze del Covid-19.