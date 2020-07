Stilato il nuovo organigramma societario dell’Atletico Maida

Il 30 giugno 0 la dirigenza dell’ASD Atletico Maida riunitasi presso la sede legale per discutere resoconto stagione passata e programmazione della stagione 2020-21 ha stilato il nuovo organigramma societario .

La dirigenza in toto ha dato conferma di voler continuare a far parte di questo ambizioso progetto, cui si aggiunge il ritorno di Antonio Colistra, giovane imprenditore maidese già vice presidente giallorosso nella stagione di Promozione 2018/19 che porta a 16 unità la folta dirigenza maidese .

L’Assemblea ha confermato Presidenti il duo Massimiliano Arcuri e Luciano Paone, il primo anche Main sponsor con l’Azienda Olearia Arcuri, cui si aggiunge il nuovo Presidente Angelo Sgrò, imprenditore del settore automobilistico, già Presidente onorario e sponsor della squadra con l’azienda “Sgro’ agenzia pratiche auto”, voluto fortemente in prima linea da tutta la dirigenza per irrobustire la solidità societaria e continuare a giocare campionati da protagonisti e perseguire risultati importanti .

Confermato Vice Presidente l’imprenditore maidese Domenico Paone, che rimane anche come Official Sponsor con l’azienda PJeans store .

Direttore Generale viene nominato Giuseppe Provenzano che prende il posto di Fabio Brescia che diviene segretario della squadra. Come Direttore Sportivo e responsabile marketing per il nono anno consecutivo confermato Vincenzo Zaccone, il tesoriere ancora una volta sarà Antonio Sonetto .

Nuovo direttore tecnico nominato il dirigente Ivan Ciliberto che prende il posto di Domenico Catozza, che invece sarà il direttore sportivo del settore giovanile coadiuvato dal responsabile Antonio Gigliotti .

Dirigenti accompagnatori ancora una volta saranno Domenico Gigliotti, Carmine Iannuzzi, Fabio Fazio,Francesco Lo Russo e Antonio Ciliberto.

Confermati come Official sponsor le aziende Ottica Center e la concessionaria AutoCurti a questi si aggiunge una new entry con “L’Ottica di Enzo Augello” al quale vanno i ringraziamenti di tutta la società per il prezioso contributo accordatoci diventando parte integrante e uno dei protagonisti della nostra società .