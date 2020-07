Prime conferme in casa Promosport, voci di mercato ambizioso per la compagine di mister Morelli

Primi movimenti di mercato ufficiali in casa Promosport, che conferma i centrocampisti Meraglia e Bellia, ed il difensore Porpora.

Tra i volti nuovi, reduci dall’esperienza di Sersale insieme a mister Morelli, si trattano gli arrivi di Scozzafava, Russo, Milongou, Colosimo e De Fazio, mentre potrebbe essere aperta anche la pista che porterebbe all’esterno offensivo Corigliano, la scorsa stagione allo Scalea.

Un mercato in entrata che se confermato darebbe più di un’indicazione sull’ambizione di vertice in Promozione o di un prossimo approdo in Eccellenza per la compagine di via Boccioni.