Coach Giancarlo Grandinetti prima riconferma in casa Raffaele Lamezia nel settore femminile

Continua il sodalizio tra la compagine gialloblu e coach Grandinetti, che anche nella prossima stagione guiderà il settore femminile della Raffaele Lamezia.

Il presidente Francesco Strangis sottolinea che «dopo il bel campionato disputato nella passata stagione, fermato sul più bello dalla pandemia, era naturale la riconferma di Grandinetti. Gli intenti sono comuni e non vediamo l’ora di ricominciare».

Per il tecnico «la passata stagione è stata molto positiva, dove si sono valorizzate parecchie giovani ragazze. Abbiamo intrapreso un discorso di rinnovamento e fin quando è stato possibile giocare, soprattutto in serie C, la squadra ha dato belle soddisfazioni. Riguardo il settore giovanile, eravamo primi nei campionati under 13, under 14 e under 16; con una buona maturazione delle ragazze, in particolare dal punto di vista della mentalità. Anche in Prima Divisione, stavamo “rischiando” di andare ai play-off, poi l’emergenza covid ci ha bloccato però diciamo che il lavoro fatto è stato svolto in maniera egregia sia a livello mentale che fisico-tecnico».

In vista della nuova stagione Grandinetti sostiene che «sarà per noi una stagione importante, dove cercheremo di allestire una squadra per un campionato di vertice, mantenendo un gruppo lametino. Con il roster della passata stagione, aggiungendo qualche nuova pedina, sono certo che possiamo dire la nostra, quindi cuore e testa affinché si possano raggiungere gli obbiettivi e dare le soddisfazioni che si aspetta lo sponsor, la dirigenza e soprattutto le nostre atlete».