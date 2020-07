Conferma per una terza stagione per Pino Alessandro alla guida dell’Atletico Maida

La società asd Atletico Maida comunica ufficialmente il rinnovo come responsabile della prima squadra di mister Pino Alessandro Per il terzo anno consecutivo il tecnico di Filadelfia guiderà la squadra giallorossa dopo il quinto posto con record di punti (61) nella prima stagione e dopo il quarto posto con una partita in meno dell’ultima stagione interrotta dalla FIGC causa COVID, imbattuti dal mese di dicembre e con una partita in meno, in linea con gli obiettivi prefissati ad inizio stagione .Confermati anche il Medico sociale della Prima squadra Dottor Nicola Zizzi e il fisioterapista Dottor Francesco Morelli .