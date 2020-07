Alla vigilia della scadenza per presentare le domande, la Vigor Lamezia rinuncia al ripescaggio in serie D.

Lo comunica la stessa società biancoverde rimarcando come «a seguito delle consultazioni avute con la Lega Calcio in relazione ai criteri di accesso alla serie D, dobbiamo prendere atto che la Vigor Lamezia non può rientrare nei meccanismi di ripescaggio previsto per le società retrocesse dalla serie D e le seconde classificate nel campionato di Eccellenza».

La Vigor Lamezia militerà dunque nel campionato di Eccellenza 2020/2021 «con l’obiettivo di fare un gioco entusiasmante, coinvolgente e vincente» si rimarca, ma prima ci sarà da ufficializzare la composizione della nuova società, con conseguente scelta degli aspetti tecnici e tattici.