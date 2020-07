Confermando la trattativa già annunciata, Antonio Russo è il nuovo centravanti della Promosport, raggiungendo così mister Morelli ed altri ex compagni della scorsa stagione in Eccelenza con la maglia del Sersale.

Per il presidente Folino «alzata ancora l’asticella, è stato un grande acquisto e speriamo ci dia una mano al compimento del nostro progetto. Dopo questo colpo sappiamo di essere un’ottima formazione che possiamo giocarcela con chiunque. Adesso massima concentrazione per fare arrivare qualche ragazzo under importante al completamento del mosaico».

A tal fine è stato organizzato un raduno selettivo per venerdì alle 18 presso lo stadio “Rocco Riga” per gli atleti nati negli anni dal 2001 al 2004.