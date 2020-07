Determinate le date di avvio della prossima stagione, salvo imprevisti da Covid-19, per i dilettanti calabresi. A causa della pandemia rispetto alle date consuete slittamento di quasi un mese per le varie attività.

Primo calcio di inizio in campionato per Eccellenza e Promozione, i cui termini di iscrizione sono fissati dal 20 al 30 luglio, fissato per il 27 settembre (il 13 ottobre prenderà il via invece il campionato under 19).

Iscrizioni fino al 3 settembre in Prima Categoria, con avvio del campionato il 4 ottobre, fino al 17 settembre per la Seconda Categoria che partirà il 18 ottobre. Chiude la Terza Categoria, cui si ci potrà iscrivere entro il 30 settembre con primo calcio di inizio fissato tra il 25 ottobre ed il 1 novembre.

La stagione regolare avrà come consuetudine un antipasto con le coppe: la qualificazione regionale alla Coppa Italia, che riguarderà le società di Promozione ed Eccellenza, partirà il 16 settembre; la Coppa Calabria, riservata alle compagini di Prima Categoria, il 20 settembre.