Manifestazioni sportive all’aperto, online l’avviso pubblico per raccogliere proposte da parte del Comune

Ci sarà tempo fino al 25 luglio per candidarsi all’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’attività sportiva a cielo aperto da realizzare nel periodo estivo a titolo gratuito da parte di associazioni a favore soggetti di tutte le fasce d’età ,in particolare per soggetti diversamente abili.

Le zone individuate sono:

parco “Peppino Impastato” con possibilità di uso dei bagni e punto prelievo energia elettrica;

parco “XXV Aprile” con punto di prelievo di energia elettrica;

parco “Mastroianni”con possibilità di uso dei bagni e punto prelievo energia elettrica;

miniparco Via Luigi Longo Nicastro;

parco San Pietro Lametino con punto di prelievo di energia elettrica;

bosco Litoraneo e percorso della salute a Marinella e lungomare “Falcone-Borsellino”;

percorso della Salute Via Perugini-Via Reillo-Via M.T. di Calcutta;

piazza (con pavimentazione cementizia) in Via Nicolò Paganini in località Savutano;

miniparco urbano “Madonna del Soccorso” a Magolà Via Dario Galli /Via Basilio De Fazio;

area verde Via Rinaldo Miceli a Marinella (di fronte Pub Henry Morgan);

area verde Via Amendola (accanto scuola e Palazzetto “Saverio Gatti”).

Al soggetto attuatore, oltre al rispetto delle norme di distanziamento sociale, viene richiesto anche di:

rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente avviso;

rispettare quanto previsto dal progetto organizzativo;

prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per gli iscritti, per responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività o conseguenti all’attività prestata;

rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività, quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all’antipedofilia;

la regolarità contributiva e la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa antimafia.

Il Comune si riserva la possibilità di segnalare, per la successiva partecipazione alle attività svolte da parte dei soggetti attuatori e compatibilmente con quanto previsto nell’ambito dei singoli progetti organizzativi, minori che risultino in carico al servizio sociale professionale, per i quali la partecipazione alle attività risulti funzionale alle esigenze di socializzione dei medesimi.