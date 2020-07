Nuovo acquisto dall’Eccellenza per la Promosport, che annuncia di aver trovare l’accordo con Marco De Martino, difensore centrale cl 94 in arrivo dal Sambiase, che in biancoblu ritroverà anche Salvatore Bruno ricomponendo la coppia centrale giallorossa che vinse i play off di Promozione.

«Sono contento per essere nella Promosport e spero di raggiungere insieme ai compagni un obiettivo importante e storico per Sant’Eufemia sportiva» commenta De Martino.