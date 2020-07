Massimo Morgia è il nuovo allenatore della Vigor Lamezia. Lo ha annunciato oggi il presidente Felice Saladini, in attesa che di delineare ufficialmente anche il resto dello staff societario, spiegando che «ho scelto Morgia per la straordinaria competenza tecnica e perché con lui ho condiviso un progetto focalizzato sui giovani. I nostri ragazzi che desiderano giocare a calcio hanno ora un’occasione d’oro, una guida esperta e competente per crescere, imparare e sognare».

Morgia in 30 anni di esperienza ha visto militanza in categorie importanti, tra serie D e C, con una B sfiorata con il Palermo, con le ultime stagioni in D tra Chieri, Mantova e Nocerina. Tante le squadre in cui il mister ha lavorato, tra le più importanti: Palermo, Catanzaro, Siena, Pistoiese, Padova, Foggia, Nocerina.

Oltre alla guida della Vigor Lamezia l’allenatore romano si occuperà anche del settore giovanile.