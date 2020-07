Christian Villella sarà il responsabile per la categoria 2016.2015.2014 della Polisportiva Lamezia

La Asd Scuola Calcio Polisportiva Lamezia, affiliata al Torino Fc Academy, comunica ufficialmente che Christian Villella sarà il responsabile per la categoria 2016.2015.2014.

Per lui un premio per il suo lavoro svolto nella stagione precedente, ed oggi avrà un ruolo fondamentale e importante per questa categoria, guidando e seguendo i suoi collaboratori Serra e Giudice.

«Stiamo organizzando le categorie», spiega il vice presidente Domenico Costantino, «in modo da responsabilizzare ancor di più i nostri istruttori e collaboratori. Un grosso in bocca al lupo al nostro Christian Villella».