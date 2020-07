Nuovo logo per la Real Soccer Lamezia – Milan Accademy

Come già annunciato nelle scorse settimane, dalla fusione tra Adelaide Lamezia e Accademia del Calcio Numistra, nasce la Real Soccer Lamezia – Milan Accademy di cui in queste ore è stato presentato il simbolo ufficiale e i colori sociali ossia gialloblu.

La nuova realtà sportiva, in continuità con l’operato fin qui svolto dalle 2 società consolidatesi, ha come obiettivo quello di diventare non solo una vera e propria accademia di alta formazione tecnico-calcistica. Si pone, infatti, come fine primario la crescita umana e caratteriale dei giovani atleti, che saranno accompagnati dai Primi Calci agli Allievi da un tecnico qualificato per ogni categoria insieme ai collaboratori tecnici e allo staff dirigenziale, oltre ai nutrizionisti e fisioterapisti del settore.

La società inoltre si occuperà anche di allenamenti specifici individuali per i portieri in sinergia con una apposita realtà per chi volesse approfondire la propria preparazione tra i pali.

Continua come gli anni precedenti la formazione tecnica dei mister e dei dirigenti con gli incontri che il Milan mette a disposizione delle società affiliate, che mensilmente si svolgono tra Casa Milan e il Centro Sportivo “Vismara”, con l’appuntamento che ogni mese vede un Tecnico Ufficiale Milan far visita alla realtà in modo da avere un confronto puntuale e preciso.